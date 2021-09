O caso foi registrado na 144ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 05/09/2021 19:21 | Atualizado 05/09/2021 19:22

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por furto no bairro Nova Bom Jesus, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 2ª Cia foram informados que objetos de uma residência haviam sido furtados na madrugada deste sábado (04). Os militares foram à casa de uma adolescente de 16 anos, namorada do suspeito, e nas buscas foi recuperado pela PM parte dos produtos alimentícios furtados.

Durante patrulhamento pela Rua B, os policiais localizaram o suspeito, que foi conduzido à 144ª DP. Após o fato, a guarnição foi comunicada sobre o local onde os objetos estariam guardados e se deslocaram à Usina Santa Isabel. Em uma casa abandonada, perto de onde reside o envolvido, foram encontrados dois botijões de gás, dois ventiladores, micro-ondas, receptor de TV, liquidificador, garrafa térmica e um saco de roupas de cama. O homem foi autuado por furto a residência na 144ª DP, prestou depoimento e foi liberado. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada