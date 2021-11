No conversa com o Secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, foram discutidos os projetos que estão em andamento, principalmente a do Parque de Exposição e a do Centro Administrativo. - Foto: Divulgação.

ITAPERUNA - O Secretário Murilo Gouvêa se reuniu também com o Deputado Hugo Leal, e na para falar sobre novos investimentos e sobre a tão aguardada obra da estrada do contorno. Cumprindo agenda no Rio de Janeiro, o Secretário de Governo de Itaperuna, Murilo Gouvêa se reuniu esta semana com importantes figuras políticas afim de trazer mais recursos para o município de Itaperuna.

Durante a quinta-feira (18), o Secretário se reuniu no Palácio Guanabara com o Secretário de Gabinete, Rodrigo Abel para tratar de assuntos relacionados a infraestrutura da região e obras necessárias a cidade. O Secretário Murilo se reuniu também com o Deputado Hugo Leal, e na oportunidade conversaram sobre novos investimentos e sobre a importante e tão aguardada obra da estrada do contorno.

No conversa com o Secretário de infraestrutura e obras, Max Lemos, foram discutidos os projetos que estão em andamento, principalmente a do Parque de Exposição e a do Centro Administrativo. “Nossas vindas ao Rio sempre nos dão a oportunidade de buscar mais investimentos pra Itaperuna. Essa parceria com o estado, através dos nossos Deputados Hugo Leal e Jair Bittencourt , além do Governador Cláudio Castro, tem sido muito importante para Itaperuna.” - contou o Secretário Murilo Gouvêa.