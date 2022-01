Prefeito participou nessa terça-feira (18), no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, do lançamento do Programa Estadual Turismo Presente. - Foto: Divulgação.

Prefeito participou nessa terça-feira (18), no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, do lançamento do Programa Estadual Turismo Presente.Foto: Divulgação.

Publicado 18/01/2022 20:05

ITAPERUNA - A semana após as chuvas começou intensa na Prefeitura de Itaperuna e em meio a agenda o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão PL), visitou o canteiro de obras da tão esperada ponte que ligará os bairros Aeroporto e Frigorífico.

“Ali eu pude ver de perto o andamento do projeto, que é uma característica minha: estar perto dos projetos e de quem os executam (os trabalhadores). Essa ponte é um dos maiores desejos que pretendo realizar para nós. Quero muito ver essa obra finalizada e sendo utilizada por toda a nossa população que já tem esperado há tanto tempo. Se depender do meu esforço e vontade, ela será entregue.”- disse o prefeito Alfredão.

Ainda nesse ritmo, o prefeito participou nessa terça-feira (18), no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, do lançamento do Programa Estadual Turismo Presente, que tem como objetivo investir em obras de infraestrutura para alavancar o turismo das cidades fluminenses.

“Nossa região e Itaperuna será muito beneficiada, pois tem muito a oferecer. Nosso município tem seus encantos e pontos turísticos como o Cristo Redentor, primeiro no Brasil a ser reconhecido e entitulado como irmão do Cristo do Rio de Janeiro, e tem também o nosso distrito de Raposo que possui suas fontes de água mineral, atrai muitos visitantes e que possui muito potencial.”