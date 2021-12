Cristo Redentor de Itaperuna fica na parte alta do Centro da cidade. - Foto: Divulgação.

Cristo Redentor de Itaperuna fica na parte alta do Centro da cidade.Foto: Divulgação.

Publicado 03/12/2021 17:26 | Atualizado 03/12/2021 17:29

ITAPERUNA - Uma celebração no Cristo Redentor de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, vai selar a Geminação do Cristo Redentor do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, com o Cristo Redentor de Itaperuna, neste domingo (5). A cerimônia, que contará com uma missa presidida pelo Bispo da Diocese de Campos, Dom Roberto Francisco Ferrería Paz, está marcada para às 11h.

A Santa Missa será concelebrada pelo Reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, e pelo pároco da Matriz São José do Avahy, em Itaperuna, Padre Luiz Carlos Amorim, e terá a presença de autoridades políticas de Itaperuna e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, entre eles o governador Cláudio Castro, o prefeito de Itaperuna, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.



O Cristo Redentor de Itaperuna fica na parte alta do Centro da Cidade. Na ocasião haverá o lançamento do memorial do Cristo Redentor da cidade, que ficará localizado na base do monumento. No dia 31 de agosto deste ano, o monumento passou a ser o primeiro do Brasil a ser reconhecido oficialmente como monumento irmão pelo Cristo Redentor do Corcovado, em um ato de Geminação assinado pela Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro, representada pelo Santuário Cristo Redentor, e pela Prefeitura de Itaperuna, através da Secretaria Municipal de Turismo, no qual os monumentos passaram a se conectar com parcerias em diversas áreas, como Turismo, Cultura, Desenvolvimento Sustentável, Social e Religiosa.



Assim como já foi realizado com o Santuário de Cristo Rei, em Portugal, e o Cristo Redentore di Maratea, na Itália, a Geminação do Cristo Redentor do Corcovado com o Cristo Redentor de Itaperuna tem como objetivo partilhar experiências e espiritualidade, incentivando as peregrinações.



Cristo Redentor de Itaperuna



O Cristo Redentor de Itaperuna foi inaugurado em 20 de janeiro de 1966. A estátua, com 20 metros de altura, foi idealizada pelo então prefeito, já falecido, Cláudio Cerqueira Bastos e projetada pelo escultor capixaba Francisco Moreira. O local conta com uma parceria com a Associação de Parapente, onde os esportistas realizam voos. A rampa de voo livre foi recentemente recuperada para incentivar a modalidade.

É a primeira rampa da região onde foi realizado um voo de parapente com um cadeirante, um policial militar que ficou paraplégico após ser atingido em uma troca de tiros quando estava em serviço.O monumento é patrimônio histórico, turístico e cultural e atrai milhares de pessoas semanalmente. No local também há uma lanchonete que funciona de terça a sexta-feira, a partir das 16h, e sábado e domingo, a partir das 8h.