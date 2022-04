Murillo, que ocupava o cargo desde o início da gestão Alfredão, se despede com uma extensa lista de projetos realizados pela prefeitura de Itaperuna, com destaque para o projeto 'Asfalto na Rua' - Divulgação

Publicado 01/04/2022

Itaperuna - Na tarde de sexta-feira (01/04), o secretário de governo de Itaperuna, Murillo Gouvêa, oficializou a sua saída da pasta para se lançar pré-candidato à Deputado Federal pelo partido após uma série de conversas com o Governador do Estado, Cláudio Castro.

Murillo, que ocupava o cargo desde o início da gestão Alfredão, se despede com uma extensa lista de projetos realizados pela prefeitura de Itaperuna, com destaque para o projeto Asfalto na Rua, responsável por asfaltar diversos bairros da cidade.

Após o anúncio de sua saída do PSD e o convite do governador, Murillo e seu grupo político, liderado pelo prefeito da cidade e seu pai, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, iniciaram conversas buscando uma legenda para se lançar ao novo desafio.

Segundo o secretário, depois de muitas idas e vindas à Brasília, seu olhar mudou. “Foram muitas viagens para captar recursos para Itaperuna e para o Noroeste, e percebi que poderia fazer mais.

Nossa região e o nosso estado precisam de alguém lutando por eles no Congresso.”.

O ex-secretário acredita que essa foi uma das maiores e mais difíceis decisões da vida dele, mas que teve o apoio da família e do pai, inclusive na escolha por um partido que está alinhado com as suas perspectivas e, também, por estar junto ao atual governador do estado, Cláudio Castro, que é peça fundamental no desenvolvimento de Itaperuna e do Noroeste, além de ser o principal parceiro da rede de apoio que Murillo construiu para a região ao longo desses dois anos.

“Essa decisão foi fundamental para a minha futura candidatura. Ir para essa luta com o apoio de quem acredita em Itaperuna e no Noroeste é o primeiro passo para que essa batalha seja vencida e eu consiga levar o povo do Noroeste para Brasília”, disse Murillo Gouvêa.