Além de alertar para o aumento de casos no município, a Saúde orienta para vacinação Foto Divulgação

Publicado 14/06/2022 14:09

Itaperuna - Mapa da Covid-19 apresentado pela Secretaria Estadual de Estado de Saúde (SES) no dia 20 de maio mostrou que, entre 1º e 18 daquele mês, 60 dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro não registraram óbitos provocados pela doença; Itaperuna, na Região Noroeste Fluminense estava na relação.

O quadro satisfatório, segundo avaliação da SES, foi consequência da vacinação, que até àquele momento, já havia atingido 84% de toda a população fluminense com 12 anos ou mais imunizada com a primeira e a segunda doses. No entanto, embora sem óbito registrado, os casos da doença voltam a aumentar em Itaperuna.

A observação foi feita no final da semana, em tom de preocupação, pela secretária municipal de Saúde, Adriana Beatriz Levone Affonso; ela postou um memorando no face book do governo, através do qual orienta o uso de máscaras aos servidores da prefeitura, para evitar não apenas proliferação da Covid-19, mas, também, de outras doenças respiratórias.

O memorando tem o seguinte texto: “Com a proximidade do inverno as doenças respiratórias estão em evidência, inclusive os casos de Covid 19 voltaram a subir no município; diante dessa situação, precisamos minimizar os danos individuais e coletivos, adotando medidas preventivas para proteger a população atendida em nosso serviço e os nossos servidores”.

Na conclusão, a publicação diz: “Assim sendo. solicitamos que todos os servidores retornem ao uso de máscaras no ambiente de trabalho e a outras práticas que contribuam para evitar a propagação da doença”. A Secretaria de Saúde também chama atenção da população para que não se descuide e não deixe de se vacinar, de acordo com o cronograma.

A segunda dose de reforço já está sendo aplicada em pessoas a partir de 50 anos e profissionais de saúde; a terceira dose para adolescentes de 12 a 17 anos continua. As aplicações acontecem de segunda a sexta-feira, das 07h às 16h, nos seguintes postos: Centro de Saúde Dr. Raul Travassos; Unidade Básica de Saúde (UBS) Carulas; UBS CEHAB; UBS Aeroporto; UBS São Matheus; UBS Costa e Silva.