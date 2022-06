Cláudio Castro lembrou que a conclusão da ponte sobre o rio Muriaé era reivindicada há 14 anos - Foto Carlos Magno/Divulgação

Publicado 17/06/2022 13:59

Itaperuna - Nas visitas que fez ao interior do Estado do Rio de Janeiro nesta semana, o governador Cláudio Castro incluiu Itaperuna na sua agenda; ele esteve no município quarta-feira (15) e anunciou a liberação de R$ 200 milhões para intervenções apontadas pelo governo municipal, inclusive a finalização da Ponte Divair Alves de Oliveira.

A conclusão das obras da ponte Divair Alves de Oliveira, sobre o Rio Muriaé, era reivindicada há cerca de 14 anos e dependia apenas de sinalizações, executadas por meio de parceria entre a prefeitura e o Estado. O governador assinou Termos de Cooperação Técnica para a construção do Parque de Exposições da cidade e a realização de obras de infraestrutura.

O prefeito Alfredão contabilizou que a parceria com o governo do Estado já proporcionou a recuperação asfáltica de mais de 20 ruas em cerca de um ano e meio, num total de R$ 250 milhões; ele avaliou que a interligação da BR-356 à Avenida Colipilar também ficou definida, o que, segundo afirmou, estará contribuindo para aliviar o trânsito na chegada da cidade.

A obra de infraestrutura interliga os bairros do Aeroporto e Frigorífico. “Estamos investindo em todo o estado, e não apenas na capital; cada pessoa que mora nesse estado importa; só teremos um estado forte quando o interior for forte, quando levarmos educação, infraestrutura e saúde para todos”, destacou Cláudio Castro.

O governador também assinou termo de cooperação técnica para construção e pavimentação da Estrada do Instituto Federal Fluminense (IFF); em seguida, Cláudio Castro. No município, o governador foi homenageado pela Câmara Municipal, recebendo título de Cidadão Itaperunense, “pelas melhorias promovidas à população”.

A Secretaria de Obras de Itaperuna vem realizando obras estruturantes com maior intensidade desde o início do ano passado, principalmente em ruas onde os estragos causados pelas chuvas foram maiores. O prefeito Alfredão assinalou que a iniciativa da prefeitura é facilitada pela parceria com o governo estadual.