Várias atividades foram desenvolvidas, como emissão de documento e na área de saúde Foto Decom/Divulgação

Publicado 22/06/2022 18:12

Itaperuna - Investir em ações sociais com potencial para tornar o município mais forte e capaz de atender às necessidades da população, nos mais diversos setores é o que o prefeito de Itaperuna, Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão) tem pregado; a observação é de Luiza Costa Araújo, secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação.

Um dos exemplos apontados é o projeto Mãos Solidárias, que a prefeitura, através das Secretarias de Assistência Social, de Educação e de Saúde acaba de participar, emitindo carteira de identidade (RG); CPF; Certidão de nascimento; Certidão de casamento; Certidão de óbito. Gratuitamente e sem nenhum embaraço.

Durante o evento, realizado na Escola Municipal Águas Claras, em parceria entre Fundação Leão XIII e o governo municipal, também foram oferecidos vários outros serviços de interesse da população, como aferir a pressão arterial e a glicose, obter orientações sobre a saúde e orientações sobre prevenções contra doenças.

Luiza Costa avalia que ações em parcerias como a Mãos Solidárias são importantes no interesse público e fazem parte da filosofia administrativa do prefeito Alfredão; a secretária afirma que o prefeito pratica o diálogo constantemente com sua equipe, defendendo o trabalho em parceria e a união de todos os setores do governo.

O prefeito não pode participar, porque cumpriria, no mesmo período das ações, um compromisso agendado com antecedência; mas foi representado por Luiza Costa e Marcelo Poeys, secretário Municipal de Educação; várias outras autoridades participaram. A data e o local do próximo evento ainda não estão definidos.