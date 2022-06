Agricultores do município recebem atenção especial e são orientados sobre a capacitação - Foto Decom/Divulgação

Publicado 21/06/2022 17:42

Itaperuna - A qualificação do homem do campo está sendo uma das marcas da administração Alfredão, em Itaperuna (RJ), visando fortalecer o setor agrícola nos diversos aspectos. Para tanto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, o governo tem firmado parcerias com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado do Rio de Janeiro (Senar-Rio) e o Sindicato Rural.

Técnico da secretaria, Lúcio Boechat explica que "esse tipo de treinamento é importantíssimo para o produtor, que necessita das máquinas para aumentar a velocidade do serviço; sendo que o produtor precisaria sair da zona rural, para levar a roçadeira para o conserto”; ele faz referências ao curso mais recente oferecido gratuitamente aos produtores.

“Agora, com esse treinamento de operação e manutenção de roçadeiras manuais, o produtor fica capacitado em fazer a manutenção da máquina em sua propriedade, sem perder tempo indo até a cidade, economizando dinheiro do combustível e do conserto da roçadeira”, comenta o técnico rural, orientando que informações sobre todos os cursos podem ser obtidas através do WhatsApp (22) 9 9211-4949.

Lúcio Boechat lembra que já foram realizados no município cursos de Higiene na Ordenha; Ferrageamento e Casqueamento em Equinos; Avicultura de Postura/Galinha Caipira; Derivados do Leite; Manejo Sanitário e Aplicação de Medicamento Bovino; Alimentação de Verão/Bovino de Corte; Monitoria da Qualidade do Leite; Apicultura Básica; Meliponicultura; dentre outros.

O secretário de Agricultura, José Maria Guimarães, defende que “é preciso valorizar os parceiros, como o Senar-Rio, Sindicato Rural, dentre outros”; ele destaca que “todos esses cursos e treinamentos foram possíveis graças a um esforço coletivo de todos”.

Guimarães observa que o prefeito Alfredão não vem apostando em parcerias, “algo que está ajudando o município em inúmeras frentes de trabalho; e reforça: “nós só temos a agradecer aos parceiros e a toda equipe da Secretaria de Agricultura, que vem trabalhando dia a dia, buscando melhorias para o homem do campo”;