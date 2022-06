O Fiat Strada, cor branca, está registrado como "roubado-furtado" em setembro de 2019 - Foto PRF/Divulgação

Publicado 27/06/2022 16:41

Itaperuna - Um veículo com registro de roubo/furto no dia sete de setembro de 2019, em Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro, foi apreendido por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Delegacia de Campos dos Goytacazes (RJ), nesse domingo (260, no km 50 da BR-356, no município de Itaperuna.

A equipe da PRF conta que estava em procedimento no trecho da rodovia, quando abordou um Fiat Strada, cor branca, que tentou desviar-se da fiscalização; “no veículo estava, além do condutor, de iniciais G. da S. E., outra pessoa (E. B. da S. N.) que se apresentou como proprietário do carro”.

Segundo a Assessoria de Comunicação da PRF, “indagados sobre o motivo da tentativa de desvio da fiscalização, os ocupantes apresentaram informações contraditórias, motivando a fundada suspeita dos policiais”.

A nota da assessoria ressalta que a equipe então se aprofundou na fiscalização e verificou tratar-se de um veículo com documentação adulterada.

“Em razão dos fatos apurados, os passageiros e o veículo foram encaminhados à presença da autoridade policial, na 143ª Delegacia de Polícia Civil, em Itaperuna, para as providências e esclarecimentos necessários”, diz a assessoria; as investigações procedem.