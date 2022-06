Asfaltamento de ruas no bairro Cehab era aguardado há mais de 15 nos, segundo afirmou uma moradora - Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 24/06/2022 12:41

Itaperuna - Obras de infraestrutura estão livrando a população de vários bairros de problemas, como ruas emburadas, agravados principalmente nos períodos de chuvas, em Itaperuna (RJ); além de “tapa buracos”, o governo municipal definiu, por meio da Secretaria de Obras, um cronograma de asfaltamento.

Na última terça-feira (21), mais duas ruas do bairro Cehab (Companhia Estadual de Habitação) receberam asfalto, iniciativa que, segundo moradores, vêm sendo aguardado há mais de 15 anos. Uma das moradoras antigas, Carmelita da Costa Gomes, ressaltou a importância da obra.

Deficiente física, a moradora comemora pelo fato de passar a ter o asfalto em sua porta: “por eu ser deficiente, há algum tempo cheguei a cair na rua por conta dos inúmeros buracos que existiam na minha rua”, comenta. As ruas Ulisses Guimarães e Helena Magalhães, ambas localizadas na parte alta do bairro, foram as contempladas.

De acordo com a Secretaria de Obras, levar a pavimentação asfáltica às partes altas da cidade é um compromisso do governo Alfredão. Para tanto ele conta com parceria pela qual o governo do Estado tem contribuído, de forma bastante significativa, segundo o próprio prefeito tem ressaltado.

Um exemplo mais recente foi a visita do governador Cláudio Castro ao município, no dia 15 de junho, por conta da finalização da Ponte Divair Alves de Oliveira, sobre o Rio Muriaé e a construção do Parque de Exposição, além de obra de infraestrutura interligando os bairros do Aeroporto e Frigorífico.

As melhorias totalizam R$ 200 milhões e, na oportunidade, o governador também assinou termo de cooperação técnica para construção e pavimentação da Estrada do Instituto Federal Fluminense (IFF). O empenho de Cláudio Castro foi reconhecido pela Câmara, que lhe concedeu o título de Cidadão Itaperunense.