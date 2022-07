Em vários pontos do município é freqüente a constatação de ações da prefeitura em ruas e avenidas - Foto Divulgação

Publicado 04/07/2022 16:15

Itaperuna - Cuidar da infraestrutura do município está levando o governo de Itaperuna (RJ) a realizar obras em diversos bairros; uma delas é desenvolvida em parceria com a Federação de Comércio (Fecomércio): trata-se do trecho da rodovia BR-356, de acesso a Viçosa, Campos e São João da Barra.

Os estudos e propostas de melhorias já foram apresentados, juntamente com a equipe do Ministério de infraestrutura do Governo Federal e a prefeitura agora segue acompanhando passo a passo do projeto. Além desta obra, várias outras estão em andamento, como a do bairro Loteamento João Bedim.

Durante a semana, os moradores da região puderam acompanhar o trabalho de calçamento feito pelas equipes da Secretaria de Obras, contemplando as Ruas José Carlos Fofano; Nair Almeida Cerqueira; e Maria Germano Francisca. Nas redes sociais, a prefeitura divulga que “bairros estão recebendo novo calçamento e o asfalto chegando a endereços cada vez mais distantes”.

“Quem circula pelas ruas de Itaperuna e distritos já notou a mudança de infraestrutura que o município está passando”, ressalta a publicação apontando que, ”na manhã de quinta-feira (30) uma equipe da Secretaria de Obras esteve na Rua Rui Barbosa, no centro da cidade, para instalar um novo asfalto no local; a obra faz parte do programa Asfalto na Rua”.

As equipes da secretaria estão atuando em vários pontos da cidade. O órgão enumera alguns bairros e distritos que receberam atenção na semana passada: Aeroporto (recomposição de paralelos na Avenida Boa Fortuna); Boa Fortuna (limpeza geral em diversas ruas); Siba (limpeza e asfalto na Rua Helena Magalhães Rico, no Beco Maria Darles Gomes e na Rua Americo da Costa Lima).

No Centro, além do asfaltamento da Rui Barbosa, houve desobstrução de esgotos em diversas ruas; Cidade Nova (limpeza na Rua Cory Pillar e na beira rio, poda no calçadão em frente à rodoviária, recomposição de paralelos na Rua Edgar Pinheiro Dias); Comendador Venâncio (galeria de esgoto); Lions (capina na Rua Barão do Monte Alto, poda de árvores na Rua Platão Boechat, limpeza em diversas ruas).

Na programação de ações constam, também, Loteamento João Bedim (troca de manilha na Rua José Carlos Fofano, andamento no calçamento das ruas José Carlos Fofano, Nair Almeida Cerqueira e Maria Germano Francisca); Niterói (recomposição de paralelos em frente ao Supermercado Teixeirão); Retiro do Muriaé (poda das árvores, roçagem e limpeza em diversas ruas).

Estão ainda na relação: São Mateus (limpeza e capina, limpeza e pintura próximo ao Quiosque do Antônio, tapa buraco de asfalto na Rua Francisco Figueiredo, poda e reforma na praça); Vale do Sol (limpeza geral em diversas ruas).