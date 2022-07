As exigências para quem tiver interesse em se inscrever estão postadas no portal da prefeitura - Foto Decom/Divulgação

Publicado 07/07/2022 16:37

Itaperuna - Por meio da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o governo de Itaperuna (RJ) prorrogou as inscrições para os cursos profissionalizantes; os interessados têm até o dia 11 para confirmar a participação.

Para se inscrever, basta comparecer a unidade do Senac – na Avenida Presidente Dutra, 527, Cidade Nova, 527 – e cumprir os requisitos, de acordo com a opção. O preenchimento das vagas será de acordo com a ordem de chegada do candidato.

No quadro geral de exigências está previsto que o interessado deve possuir, no máximo, dois salários mínimos por pessoa na família e apresentar os requisitos para cada curso; menor de idade também poderá se inscrever, mas terá de estar acompanhado do pai ou responsável.

Para todos os cursos são exigidos CPF e identidade. Nos casos de Cuidador de Idoso e Assistente administrativo, o candidato terá de ter mais de 18 anos e apresentar documento escolar de ensino fundamental completo; já quem optar por Técnico de segurança do trabalho e Técnico em administração terá de comprovar estar cursando no mínimo segundo ano ensino médio.

Criado em 1946, o Senac é considerado o principal agente de educação profissional voltado para o Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Brasil. De acordo com postagem na rede social da prefeitura, trata-se de “referência em ensino profissional; uma instituição que há mais de 70 anos ajuda a transformar a vida das pessoas e apresenta grande variedade de cursos, desenvolvidos de acordo com as exigências do mercado”.

A postagem aponta ainda que o Senac está localizado em uma região central do município e conta com seis salas de aula convencionais e um laboratório (salão de Beleza); “os ambientes são confortáveis e acessíveis, estruturados e equipamentos modernos para que o aluno aprenda na prática".