Com o sistema descentralizado, os atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde estão mais fáceis Foto Decom/Divulgação

Publicado 06/07/2022 16:01

Itaperuna - Através da Secretaria Municipal de Saúde, desde o dia 16 de março, o governo de Itaperuna (RJ) vem implementando a descentralização da marcação de exames, estendendo às Unidades Básicas de Saúde (UBSs); na última semana, a Boa Fortuna também passou a fazer parte da estrutura.

Com a nova unidade, além do Centro de Saúde Dr. Raul Travassos e do Centro de Regulação Municipal de Itaperuna (Casa Laranja), o governo prepara a inclusão das UBS Boa Fortuna; Costa e Silva; Aeroporto; Fiteiro; Aré; Nossa Senhora da Penha; Horto; Guaritá.

Também estão relacionadas São Manoel; São Matheus; Boa Vista; Cehab; Retiro do Muriaé; Comendador Venâncio; e São Francisco. A secretária Municipal de Saúde, Adriana Levone, afirma que o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão), solicitou que o sistema seja aprimorado.

“O prefeito Alfredão solicitou empenho máximo de nossa equipe, visando ampliar o número de UBS que possa realizar a marcação de exames”, ressalta a secretária, destacando: “nós estamos trabalhando visando facilitar a vida da população, disponibilizando um atendimento com todas essas possibilidades, nas unidades de bairros e distritos”.

“Dessa forma, os munícipes serão atendidos mais próximos de suas residências”, reforça Adriana Levone; ela explica que os exames que podem ser marcados nas UBS são: exames laboratoriais (sangue, urina e fezes); fisioterapias; exame citopatológico (preventivo); e mamografia.

“Os documentos necessários são CPF, RG, cartão municipal e cartão nacional/ é importante lembrar que o atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 07h às 16h”, assinala a secretária. Todas as dúvidas podem ser esclarecidas nas redes sociais do governo ou na Secretaria Municipal de Saúde.