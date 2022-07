O lançamento da pré-candidatura de Murillo Corrêa em Madureira reuniu cerca de mil pessoas - Foto Divulgação

Publicado 08/07/2022 12:21

Itaperuna - "Ele desenvolveu o dom de pensar e querer cuidar do próximo; tenho muito orgulho do meu filho”. As palavras do prefeito de Itaperuna (RJ), Alfredo Marques, também conhecido como Alfredão, fizeram eco em Madureira (Rio de Janeiro), no último domingo (03), durante lançamento da pré-candidatura do filho, Murillo Gouvêa, a deputado federal.

A iniciativa foi do Partido União Brasil e reuniu cerca de mil pessoas no clube da Zona Norte da Capital do Estado, entre elas o deputado estadual, Rodrigo Amorim, o vereador de Volta Redonda, Edson Quinto e várias outras autoridades do mundo político fluminense.

O encontro teve avaliação bastante marcante, prevalecendo a união em torno do pré-candidato e os depoimentos de parceiros que, segundo afirmaram, conhecem o trabalho de Murillo pelo município de Itaperuna.

O prefeito Alfredão se emocionou ao demonstrar, durante todo o evento, o seu apoio ao filho, enfatizando que sempre ensinou Murillo “a andar no caminho certo da vida e tomar decisões que não só colaborassem com a vida dele, mas com a do povo também”.

Ao anunciar o desejo de ser deputado federal, Murillo reforçou a importância de ser representante de uma região esquecida pelo estado; “eu sou apaixonado por minha cidade e pelo meu estado, e senti que posso fazer muito mais para toda região Noroeste, para o Rio e, por isso, resolvi encarar esse desafio", destacou.

O pré-candidato também enfatizou que o estado precisa ganhar mais forças políticas para o seu desenvolvimento em diversos âmbitos. No dia nove de junho, ele fez, em conjunto com o partido, em Itaperuna, o lançamento da pré-candidatura.

O evento reuniu cerca de três mil pessoas no Clube Ilha Cisney e recebeu representantes políticos de diversas cidades do estado, com destaque para o senador Romário.