O monumento do Cristo Redentor é o ponto turístico principal de Itaperuna Foto Youtube/Divulgação

Publicado 11/07/2022 12:17

Itaperuna - Municípios do Noroeste do Estado do Rio de Janeiro se preparam para o Fórum Regional de Turismo, que acontecerá no dia 31 de agosto, no Hotel Fazenda Raposo, em Itaperuna; no último dia seis, representantes de diversas cidades da região participaram de um encontro, com representantes da TurisRio e da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de janeiro, para tratar do assunto.

Um dos presentes foi o secretário de Cultura, Turismo e Urbanismo de Bom Jesus do Itabapoana, José Geraldo de Oliveira Morais; a reunião aconteceu em Itaperuna, no distrito de Raposo, além de uma visita técnica, os secretários tiraram dúvidas sobre ao evento e falaram sobre o que cada município irá apresentar no Fórum.

De acordo com o que ficou definido, o objetivo do evento será estreitar laços entre os municípios e dar oportunidade para cada um apresentar o que tem de melhor referente ao turismo. “Agora em julho vamos informar aos empreendedores do trade turístico em Bom Jesus todos os detalhes sobre o Fórum”, informa o secretário bonjesuense, José Geraldo.

Um ponto turístico de maior destaque em Itaperuna é o Cristo Redentor; o monumento fica na parte alta do Centro da Cidade e no dia 31 de agosto do ano passado passou a ser reconhecido oficialmente como “irmão do Cristo Redentor do Corcovado”, pela Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro.