A equipe da Secretaria Municipal de Obras atuou na adubação de canteiro no calçadão do centro da cidade - Foto Divulgação

A equipe da Secretaria Municipal de Obras atuou na adubação de canteiro no calçadão do centro da cidade Foto Divulgação

Publicado 14/07/2022 16:32

Itaperuna - Além de obras de infraestrutura – a maioria, em parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro – em bairros e distritos, a prefeitura de Itaperuna cuida também do paisagismo; nessa quarta-feira (13) as equipes da Secretaria de Obras realizaram diversas ações no município, entre elas a adubagem do canteiro central da Avenida Cardoso Moreira, no Centro utilizando esterco de animais bovinos.

A secretaria lembra que durante esta primeira quinzena de julho tem feito a manutenção de poda das árvores de toda a extensão do calçadão que atravessa os bairros centro da cidade; “estamos cuidando da cidade e vendo esse resultado nas ruas”, afirma o Secretário de Desenvolvimento Urbano, Alexandre Pereira da Silva.

“A cidade está com outra cara e ainda temos muito o que fazer para o nosso município”, conclui o secretário. Outro ponto para o qual a prefeitura chama atenção, diz respeito à e Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação: trata-se dom prazo de inscrições do programa habitacional.

Estão disponíveis 85 unidades no Condomínio Residencial Itaperuna 1 (Minha Casa Minha Vida), no bairro Boa Fortuna, e os interessados em participar do processo seletivo têm até essa sexta-feira (15) para se inscrever.

A orientação é comparecer na Rua São José, nº 104, Centro (Bolsa Família), das 09h às 16h, portando os seguintes documentos (originais e cópias): Carteira de identidade ou documento oficial com foto; CPF; Certidão de nascimento ou casamento; Número do NIS.

São exigidos, ainda: Atestado médico (apenas portadores de deficiência); Certidão de nascimento dos filhos menores ou maiores de 18 anos; Comprovante de residência; Comprovante de renda (contracheque ou apresentação de carteira de trabalho assinada, caso tenha); Título de eleitor.