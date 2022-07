Prefeito Alfredão defende a Oficina de Libras como fundamental para a inclusão social - Foto Facebook/Divulgação

Publicado 24/07/2022 14:48

Itaperuna - Por determinação do prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão), a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Itaperuna, na Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, está empenhada em investir no fortalecimento do trabalho de inclusão no município; para tanto, anuncia a 2ª Oficina de Libras, gratuitamente.

Quem tiver interesse deverá se inscrever, presencialmente, a partir desta segunda-feira (25) até o dia 29, das 8h às 13h, na Central de Libras, localizada na sede da prefeitura, que disponibiliza todas as informações pelo WhatsApp (22) 99700-2106; qualquer morador de Itaperuna pode se inscrever, mas as vagas são limitadas.

Em postagem do Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura, Alfredo Paulo defende: “entendo que devemos trabalhar pela inclusão e a nossa equipe da Secretaria de Assistência Social tem feito um bom trabalho nesse sentido”.

O prefeito ressalta o empenho de todos os envolvidos projeto da Língua Brasileira de Sinais no campo da inclusão social e admite a realização de outras oficinas com o mesmo objetivo. A Central de Libras é ligada diretamente à Secretaria de Assistência Social e foi criado para desenvolver políticas públicas em benefício especial de pessoas com deficiências auditivas.

De acordo com o Decom, quem necessitar de assistência da Central deve agendar; o órgão disponibiliza serviços para consultas médicas, Detran, agências bancárias e várias outras demandas; está localizado na Rua Isabel Vieira Martins, 131, Bairro Cidade Nova (sede da prefeitura).