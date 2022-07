São 85 unidades construídas no Condomínio Residencial Itaperuna 1, no bairro Boa Fortuna - Foto Divulgação

Publicado 15/07/2022 14:13 | Atualizado 15/07/2022 14:16

Itaperuna - As inscrições para o preenchimento de 85 unidades do Minha Casa, Minha Vida em Itaperuna (RJ) terminam nesta sexta-feira (15); a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, informa que os interessados em participar da seleção devem seguir o que prevê o edital.

Os imóveis ficam no Condomínio Residencial Itaperuna 1, no bairro Boa Fortuna; as inscrições devem ser feitas na Rua São José, nº 104, Centro (Bolsa Família), das 09h às 16h; os documentos exigidos são originais e cópias: Carteira de identidade ou documento oficial com foto, CPF, Certidão de nascimento ou casamento, Número do NIS.

Devem ser apresentados, também, atestado médico (apenas portadores de deficiência), Certidão de nascimento dos filhos menores ou maiores de 18 anos, Comprovante de residência, Comprovante de renda e Título de eleitor; a renda familiar terá de ser compatível com a faixa de R$ 1.800 mensal.

De acordo com o edital, os selecionados serão classificados considerando as condições de enquadramento no Programa Minha Casa Minha Vida; está previsto ainda que o benefício de prestação contínua e o bolsa família fornecidos pelo governo federal não compõem a renda familiar.

O candidato não pode ser proprietário ou promitente comprador de imóvel residencial nem ter recebido benefício de natureza habitacional oriundo de recursos orçamentários do município dos estados e da união, além de outros critérios apontados no edital publicado na rede social da prefeitura.