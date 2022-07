Tradicional no interior do Estado, o festival do vinho atrai visitantes de inúmeros municípios - Foto Arquivo/Assessoria

26/07/2022

Itaperuna - O Noroeste Fluminense está em contagem regressiva para a realização do 47º Festival do Vinho, no próximo dia 31, em Varre Sai; o evento, realizado pela prefeitura do município, é tradicional na região e reúne visitantes de diversas cidades, como Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana e Santo Antônio de Pádua, Natividade, Itaocara . Entre as atrações principais, shows do cantor Frejat e Barões da Pisadinha.

Por causa da pandemia de coronavírus, há doía anos o festival (considerado uma celebração à cultura italiana, tão presente no município) não era realizado fisicamente; de acordo com a programação, os portões serão abertos às 11h e o primeiro barril a partir das 12h30, pelo prefeito Silvestre Gorini, na Área de Lazer Pedro de Assis Moraes.

A secretária municipal de Turismo de Varre-Sai, Fátima Pimentel destaca que acontecerão ainda shows com Old Songs, Attività Power Trio, Moby Jam, Banda MC6 e apresentação da Penélope DJ; “não imaginávamos que seríamos surpreendidos por uma pandemia, que nos levou a adiar duas edições dessa, que é a maior festa da região; o Festival do Vinho deverá ser lembrado como um momento de brinde à retomada”, assinala.

O Festival é organizado pelas Secretarias Municipais de Turismo e de Educação e Cultura. A programação começa na quinta-feira (28), com abertura das barracas e Tenda Eletrônica com DJ Silver e DJ Raianne Nunes; na sexta-feira (29) haverá concurso Garota Festival do Vinho e apresentações da Companhia do Choro, Grupo Baden Baden, Banda Parâmetro, bailado italiano e Tenda Cultural D'Itália.

A festa prossegue no sábado, a partir das 16h, com Lira Santa Cecília, Banda Marcial Giuseppe Tupini e bailado italiano, abrindo o desfile das famílias italianas pelas ruas da cidade; na Área de Lazer, a programação prossegue durante a noite. O secretário de Educação, Carlos Alberto da Silva reforça: “após dois anos, vamos realizar de maneira presencial, o Concurso Garota Festival do Vinho e o desfile das famílias italianas”.

“Estamos trabalhando, com toda a equipe da secretaria envolvida, para que o evento seja um sucesso”, diz o secretário, concluindo: “o bailado italiano está passando por uma renovação e pela primeira vez, a banda marcial Giuseppe Tupini, acompanhada da Lira Santa Cecília, virá abrindo o desfile das famílias, dando as boas-vindas aos turistas e ao povo varre-saiense”.

O prefeito de Varre-Sai, Silvestre Gorini, lembra que o vinho servido no Festival passa por rigorosos testes de aprovação; “para selecionar o vinho que será servido no Festival, a comissão de festa contrata o sommelier, que testa todos os produtos que serão servidos; após o teste, os barris são lacrados e só abertos no dia do festival”, assegura o prefeito. Todos os detalhes estão no site do governo municipal.