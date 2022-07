A recuperação de estradas acontece em atendimento à solicitação de produtores rurais - Foto Decom/Divulgação

A recuperação de estradas acontece em atendimento à solicitação de produtores rurais Foto Decom/Divulgação

Publicado 28/07/2022 16:32

Itaperuna - Recuperar o maior número possível de estradas vicinais está dentro do plano de governo de Itaperuna (RJ) na área da agricultura, com atenção voltada para valorização do homem do campo; em atendimento aos produtores rurais, o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão) determinou que as obras fossem realizadas.

De acordo com o Departamento de Comunicação (Decom), Alfredão também tem dado atenção especial a projetos desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura; um deles é o Programa “Mãos à Horta”, através do qual está previsto o plantio de mais de 300 mil mudas de hortaliças em hortas comunitárias, principalmente no Bairro Lions.

No início do mês o prefeito esteve visitando o local; ele comenta que as instalações das hortas são feitas em pontos estratégicos e reforça que “a valorização do homem do campo é uma das principais metas da Secretaria Municipal de Agricultura, fortalecendo o produtor, buscando melhores condições de trabalho”.

“Entendo que precisamos criar alternativas e possibilidades para aumentar a produção de hortaliças no município”, ratifica Alfredão; o programa visa beneficiar alunos da rede municipal da Educação e famílias atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, através do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social).

Quanto às estradas, a secretária de Agricultura, Viviane Braga, afirma que o governo municipal vem trabalhando, visando à recuperação de todas as que apresentam problemas; “essa é uma administração que valoriza o homem do campo e vem trabalhando fortemente para ampliar o número de atendimentos”, pontua.

As máquinas estão acionadas no melhoramento das estradas, e um dos principais objetivos enumerados é facilitar o escoamento da produção rural; a secretária enfatiza: “a população itaperunense pode ter certeza que estamos empenhados em trabalhar dia a dia, para bem atender os cidadãos”.