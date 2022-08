Movimento de combate à violência em Itaperuna é resumido no Agosto Lilás, lançado neste início de semana - Foto Decom/Divulgação

Publicado 09/08/2022

Itaperuna - “Não à violência” ganha força em Itaperuna, por iniciativa do governo municipal; em julho, a Equipe Volante da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, promoveu palestra sobre violência em escolas, apontando causas e conseqüências; agora prega condenando o mesmo contra mulheres.

Na primeira iniciativa, a equipe volante, em parceria com a pedagógica do Colégio Estadual Etelvina Alves da Silva, abordou também a falta de respeito nas relações, presente tanto no ambiente escolar, quanto nos demais espaços e contextos da sociedade.

Um dos objetivos enumerados foi promover reflexão e compreensão dos jovens estudantes, visando enfatizar o respeito ao próximo, além de estimular a autonomia, organização e criatividade dentro do processo de ensino e aprendizagem; a palestra foi direcionada a estudantes do ensino médio e fundamental.

Agora, na mesma linha de combate à violência, a secretaria decidiu realizar, durante todo o mês, investir na campanha Agosto Lilás; para tanto, realizará uma série de publicações visando chamar a atenção da população sobre a importância da conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

“Precisamos nos unir para combater esta prática que vem aumentando no país inteiro; nós entendemos que a nossa maior arma é a informação; não se cale, denuncie”, conclama a Secretaria de Assistência Social, em postagem no portal da prefeitura. A iniciativa coincide com a marca de 16 anos da Lei Maria da Penha, ferramenta que prevê ações fortes contra crimes de feminicídios.

O Agosto Lilás tem potencial de alerta semelhante ao da Operação Stalking, realizada pelo Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Rio de Janeiro nessa segunda-feira (08); em ambos é ressaltada a importância das mulheres vítimas de violência estarem alertas e denunciar.