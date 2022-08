Prefeito Alfredão participou do lançamento do programa no calçadão da Avenida Cardoso Moreira - Foto Decom/Divulgação

Publicado 08/08/2022 16:50

Itaperuna - Com proposta de oferecer uma refeição com direito a pão com manteiga, fruta e uma bebida quente, pelo preço simbólico de R$ 0,50, o prefeito de Itaperuna (RJ) Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão) acaba de lançar o “Café do Trabalhador”, no calçadão da Avenida Cardoso Moreira, nas proximidades da Concha Acústica; o programa é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

“É um projeto muito importante para a população itaperunense”, afirma Alfredão, ressaltando: “entendo que as pessoas precisam iniciar o dia com uma boa alimentação e com esse preço simbólico, essa primeira refeição do dia, vai ajudar a muita gente; sem dúvida alguma, um programa excelente para a nossa cidade”, acrescenta o prefeito.

A secretaria explica que o programa é estadual e fornece 21.500 kits/dia de café da manhã, a preço popular; “o objetivo é promover assistência alimentar a trabalhadores, estudantes, idosos e a população em situação de vulnerabilidade, que utilizam os terminais e estações de transporte coletivo de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, para realizar longos percursos até o seu destino”.

Para Itaperuna serão ofertados 500 kits/dia, a serem disponibilizados de segunda a sexta-feira; de acordo com a secretaria, o kits é composto de uma bebida quente sem açúcar, um pão com recheio de manteiga e uma fruta inteira, “complementados com guardanapo, mexedor descartável, e sachês de açúcar ou adoçante para cada beneficiário, em sacola plástica para facilitar o transporte”.