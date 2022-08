O prédio onde funcionou o PU Munir Bussade está sendo reestruturado para ser uma USF - Foto Decom/Divulgação

O prédio onde funcionou o PU Munir Bussade está sendo reestruturado para ser uma USF Foto Decom/Divulgação

Publicado 11/08/2022 16:36

Itaperuna - Com prazo de seis meses, estipulado pelo Ministério da Saúde, para o envio da produção dos atendimentos, o governo de Itaperuna (RJ) está trabalhando na implantação de duas equipes de Unidade de Saúde da Família (USF) e um Consultório de Rua; o município está credenciado a tomar as providências desde 27 de julho, em portaria publicada no Diário Oficial da União.

A coordenadora da Atenção Primária à Saúde (APS), Elisabete Teixeira da Silva, considera uma conquista para o município: “a Secretaria Municipal de Saúde vai inaugurar a USF Vinhosa/Centro, que está na fase final de estruturação; ela funcionará onde foi durante muitos anos o Posto de Urgência Munir Bussade”, adianta.

Elisabete explica que estão sendo realizadas adequações no local para que a USF possa funcionar: “nessa unidade iremos disponibilizar serviços como triagem neonatal (teste do Pezinho), tratamento odontológico, consulta obstétrica, vacinação adulto e infantil, além dos serviços que já existem nas demais USF”, acentua.

Já está definido, também, que a outra unidade a ser estruturada, será a USF Cidade Nova/Lions: “ainda não tem um endereço para essa unidade e os serviços serão os mesmos que todas as USF já realizam; o novo prédio da USF do Frigorífico também será inaugurado em breve; atualmente a unidade está em uma casa alugada”, assinala a coordenadora.

Segundo a Adriana Levone, secretária Municipal de Saúde, o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão), vem trabalhando para que o município avance na área de Saúde: “o prefeito é uma pessoa sensível às necessidades da Saúde e determina que sejam proporcionadas melhores condições de atendimentos para os munícipes”, afirma.

Quanto ao Consultório de Rua, visa dar acesso à população em situação de rua, aos serviços de saúde; ofertando de maneira mais oportuna, atenção integral à saúde para esse grupo populacional, que se encontra em condições de vulnerabilidade e com os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados.

De acordo com o Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura, o consultório – também credenciado pelo Ministério da Saúde - Esse consultório será composto por equipe multiprofissional, que desenvolverá ações integrais de saúde, frente às necessidades dessa população.