Profissionais inscritos nos cursos foram informados sobre os detalhes dos cursos Foto Decom/Divulgação

Publicado 15/08/2022 12:10

Itaperuna - Dentro de uma proposta voltada para saúde pública de qualidade, a prefeitura de Itaperuna (RJ) está investindo na qualificação de profissionais do setor; nesta linha, recorre ao Projeto Saúde com Agente, que é desenvolvido em parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com Ministerio da Saude e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.

Na semana passada, a secretária Municipal de Saúde, Adriana Levone, participou de reunião para tratar do assunto, realizada no auditório do Colégio Estadual 10 de Maio; ficou definida a participação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em cursos de especialização técnica.

Na mesma reunião, a secretária definiu o Curso Técnico em “Vigilância em Saúde para os Agentes de Combate às Endemias (ACE); Adriana Levone explica que o encontro foi com os profissionais inscritos nos cursos: “mostramos os detalhes dos cursos e sobre o funcionamento do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)”, resume.

A secretária incentiva: “é importante que todos estudem com afinco e aproveitem essa oportunidade para se qualificarem; além disso, ao final do curso vão obter a certificação por uma instituição de qualidade”; os cursos serão na modalidade EAD, com duração mínima de 10 meses, realizados na plataforma AVA.

De acordo com o Ministério da Saúde, o programa Saúde com Agente foi criado em atenção às leis que ampliaram as atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias; o objetivo é oferecer qualificação técnica para 200 mil agentes de saúde em todo o Brasil.

O ministério detalha que a formação tem carga horária de 1.275 horas e duração mínima de 10 meses; “a iniciativa visa melhorar os indicadores de saúde, a qualidade e a resolutividade dos serviços da Atenção Primária aos brasileiros; também reforça a valorização dos agentes”, conclui.