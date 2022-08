Na inspeção em uma das escolas da rede municipal, Alfredão almoçou com os alunos - Foto Decom/Divulgação

Publicado 20/08/2022 17:19

Itaperuna - Cuidar do município como um todo de forma equilibrada e transparente é a filosofia do prefeito de Itaperuna, Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão), definida pelo próprio; a administração tem investido nos setores, de acordo com a necessidade; as ações da semana foram intensas principalmente em obras e na agricultura.

Uma das marcas de Alfredão é também acompanhar as ações de perto; além das obras de infraestrurura e da agricultura, ele está focado na educação; na pauta da semana, acompanhado do secretário Marcelo Poeys, o prefeito esteve na Escola Municipal Fazenda Cachoeira.

Alfredão justifica que este tipo de inspeção é de suma importância para conhecer a realidade das unidades escolares; “a troca de experiências, ouvir o que as os nossos munícipes tem para dizer, ajuda na construção de políticas públicas que atendam as demandas de cada localidade”, diz o prefeito, que durante a visita, almoçou com os alunos.

No setor agrícola, por determinação do prefeito, a Secretaria de Agricultura atende às demandas que surgem diariamente; o Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura resume que, nesta semana, foram atendidas solicitações no entorno da estrada do Belém, Capivara e adjacências.

De acordo com a secretária Viviane Braga Pereira Rodrigues, Alfredão e o vice-prefeito Emanuel Medeiros solicitaram empenho máximo na recuperação das estradas vicinais; “como são muitos os pedidos que surgem no cotidiano da decretaria, pedimos apenas que haja um pouco de paciência”, solicita.

Quanto à infraestrutura, o Decom aponta que as equipes da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano “estão pelos quatro cantos da cidade levando serviço de qualidade à população”. Entre as ações, estão limpeza na Rua Manoel Lache Gouveia, no bairro Aeroporto; limpeza, capina e pintura em Aré (distrito de Nossa Senhora da Penha).

Outros bairros contemplados foram Bananal (caixa de esgoto); Boa Fortuna (limpeza na praça, recomposição de paralelos na Rua José Bonifácio); Cehab (retirada de galho na beira valão); Centro (obra no corte de pedra, tampão de esgoto na Rua Primeiro de Maio, limpeza na Rua Rui Barbosa, limpeza no morro da Caixa Econômica),

No Cidade Nova, houve retirada de entulho na Rua Pedro de Oliveira, recomposição de paralelos nas Ruas Mozart Bastos Soares e Grimalde Moreira Bastos, limpeza e capina na Rua Porciuncula, limpeza na José Egidio Tinoco, Rubens Tinoco Ferraz, operação tapa buraco após trabalho da Cedae na Curva da Fiat.

Aconteceram ações, ainda, em Fiteiro (asfalto na Rua Motorista Osmar Marreiros, asfalto e tapa buracos na Rua Carlos Fernandes, meio fio na Rua Geraldo Pinto); João Bedim (patrolamento na Rua José Almeida Martins); Lions (limpeza em diversas ruas); Surubi (tapa buraco de asfalto na Rua José Bastos Pinto, tapa buraco de asfalto na Alfredo Cândido Lopes); Vale do Sol (recomposição de paralelos na Edite da Conceição de Oliveira); Vinhosa (troca de manilha na Rua Julio Cesar).