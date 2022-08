Em postagem no portal da prefeitura, a Secretaria de Saúde orienta sobre amamentação - Foto Freepik|Reprodução da Internet

Em postagem no portal da prefeitura, a Secretaria de Saúde orienta sobre amamentação Foto Freepik|Reprodução da Internet

Publicado 19/08/2022 13:21

Itaperuna - Em atenção à orientação do Ministério da Saúde, que “o aleitamento materno é uma questão de saúde pública e também um direito humano que precisa ser respeitado e protegido”, o governo de Itaperuna (RJ) está desenvolvendo o “Agosto Dourado”.

O programa simboliza a luta pelo incentivo à amamentação, em que a cor se refere ao padrão ouro de qualidade do leite materno. O Ministério da Saúde orienta, ainda, que o aleitamento contribui para a redução da mortalidade até os cinco anos.

Outros benefícios são evitar diarreia e infecções respiratórias; diminuir o risco de alergias, diabetes, colesterol alto e hipertensão, além de contribuir para melhor nutrição e reduzir a chance de obesidade.

A secretária Municipal de Saúde, Adriana Levone, entende que é necessário orientar a população sobre a importância da amamentação: “nós precisamos informar e orientar a todos, sobre a importância deste tema; os benefícios são muitos e temos que nos mobilizar, visando incentivar e garantir o direito à amamentação”.

A secretaria tem orientado as mulheres para que elas possam amamentar pelo tempo necessário; otimista quanto à possibilidade de retorno satisfatório, Adriana Levone reforça: “aproveito a oportunidade a fim de parabenizar a todas as nossas equipes, empenhadas na realização desta campanha”.

De acordo com o Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura, a Secretaria de Saúde vem realizando uma série de ações para incentivar a amamentação; “pelas redes sociais da prefeitura será possível conferir publicações sobre a importância da amamentação”, indica.

A postagem sugerida traz também os principais cuidados que se deve ter no momento de amamentar; ações especiais desenvolvidas para o Agosto Dourado, dentre outras informações. “Além de benéfica para a saúde da criança, a amamentação é facilitadora do vínculo entre mãe e filho”, acrescenta o Decom.