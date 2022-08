Adriana Levone reafirma que governo valoriza e incentiva as equipes para ações informativas - Foto Decom/Facebook

Publicado 23/08/2022 17:04

Itaperuna - Criado pelo Ministério da Saúde em atenção às leis que ampliaram as atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde e os de Combate às Endemias, o “Projeto Saúde com Agente” oferece qualificação técnica para 200 mil agentes de saúde em todo o Brasil; Itaperuna (RJ) é um dos municípios contemplados.

Conforme a secretária Municipal de Saúde, Adriana Levone, divulgou no final da última semana, uma reunião realizada no auditório do Colégio Estadual 10 de Maio definiu como será a dinâmica do projeto, os detalhes dos cursos e sobre o funcionamento do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

A secretária volta a ressaltar que a formação tem carga horária de 1.275 horas e duração mínima de 10 meses; “a iniciativa visa melhorar os indicadores de saúde, a qualidade e a resolutividade dos serviços da Atenção Primária aos brasileiros”.

Outro ponto relatado é que o projeto “também reforça a valorização dos agentes, que desempenham papel relevante como educadores para a cidadania na Saúde, por meio de maior atuação na prevenção e no cuidado das pessoas”.

Postagem do Departamento de Comunicação (Decom) reforça que o objetivo é que os profissionais do setor tenham um olhar apurado sobre informações coletadas nas residências e saibam melhor orientar as pessoas, que necessitam de atendimento.

A Secretaria de Saúde está ainda envolvida com ações voltadas para a saúde do trabalhador; as definições aconteceram nos dias 10 e 11 de agosto, por ocasião da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho e estão tendo desdobramentos.

Além de palestras sobre ‘Segurança sexual’ e ‘Excesso de confiança no trabalho’, houve orientações sobre a importância de um ambiente de trabalho seguro e saudável; as orientações são intensificadas; a secretária defende ações informativas e educativas como de extrema importância na prevenção.

Reforçando explicações dadas na semana passada, Adriana Levone reafirma: “nós valorizamos e incentivamos nossas equipes a trabalharem com ações informativas e educativas, pois, são extremamente importantes na prevenção”.