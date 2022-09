Jovem Alerta é desenvolvido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social - Foto Decom/Divulgação

Publicado 01/09/2022 18:19

Itaperuna - Jovens com idades entre 14 e 34 anos estão tendo oportunidade de aprender os primeiros passos para o mercado de empregabilidade, em Itaperuna (RJ), através do Acessuas; trata-se de um programa nacional de promoção do acesso ao mundo do trabalho.

A coordenação é da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, por meio do projeto “Jovem Alerta”, para o qual está com inscrições abertas até nove de setembro; o local é a sede do Acessuas Trabalho, na Rua São José, nº 104, Centro.

Para se inscreve, o interessado que se enquadrar na faixa etária exigida deve apresentar RG, CPF, Comprovante de Residência, Cadastro Único (do Número de Identificação Social - NIS). A secretaria ressalta que menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos responsáveis.

O início das aulas está previsto para 14 de setembro; o Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura reforça que o encaminhamento dos jovens é promovido por meio de acesso a oficinas de formação, qualificação profissional e ações de inclusão, promovendo o desenvolvimento de suas potencialidades.

Sobre o NIS (uma das exigências), quem tiver necessidade de detalhes deve recorrer à Secretaria de Assistência Social; mas, de acordo com resumo da Caixa Econômica Social, “é uma sequência de 11 dígitos presente em um cadastro do banco”. O número é o mesmo do Programa de Integração Social (PIS). A Caixa resume que “uma inscrição PIS é uma inscrição NIS com a informação de vínculo empregatício”.