O Fórum é realizado em parceria e está marcado para o Hotel Fazenda Raposo Foto Decom/Divulgação

Publicado 30/08/2022 19:15

Itaperuna - Desenvolver e promover ainda mais as potencialidades do turismo no Noroeste Fluminense é a proposta do Fórum Regional do Turismo Fluminense; o evento acontece nessa quarta-feira (31), no Hotel Fazenda Raposo, em Itaperuna (RJ), das 9h às 19h30.

De acordo com o Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura, O Fórum é organizado pela Secretaria de Estado de Turismo, TurisRio, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo. Na programação estão previstas palestras, capacitação, exposição de artesanato, exibição de produtos regionais e atrações culturais.

O evento é considerado grande oportunidade para serem avaliadas as potencialidades turísticas dos municípios da região; além das autoridades do Noroeste, estarão presentes Sávio Neves, secretário Estadual de Turismo; Adriana Homem, diretora de Turismo da Fecomércio; e Padre Omar, reitor do Cristo Redentor do Corcovado.

No dia seguinte (quinta-feira, 1º de setembro), o município de Itaperuna estará realizando outro evento com foco na da cultura, mas, também, na linha turística; trata-se da 2ª Feira Cultural Caminho da Pedra Preta; está marcado para 18h, na Concha Acústica da cidade.

A Feira é realizada pela Secretaria de Cultura e a expectativa é de que atraia pessoas de municípios vizinhos; o objetivo é valorizar artistas do município; no ano passado, a realização visou beneficiar artistas, produtores e empresários do setor que ficaram prejudicados pela pandemia do Covid-19.