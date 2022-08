Por meio de postagem no portal da prefeitura, prefeito Alfredão está convidando para palestra no dia 31 - Foto Decom/Divulgação

Publicado 26/08/2022 12:42

Itaperuna - Com proposta de oferecer uma proteção a mais aos servidores municipais durante a aposentadoria, o prefeito de Itaperuna (RJ), Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão), está buscando alternativa com base no Regime de Previdência Complementar (RPC), do Ministério do Trabalho e Previdência; para tanto, providenciou uma palestra de esclarecimentos, para o próximo dia 31.

O evento acontecerá no Centro Poliesportivo do município, com início previsto para as 09h, e terá como palestrante o presidente do RioPrevidência, Sérgio Aureliano; em postagem do Departamento de Comunicação (Decom) no portal da prefeitura, o prefeito chama atenção para a importância da iniciativa.

“Por ser um tema (Previdência Complementar) tão atual e relevante, contamos com a presença de todos os servidores, secretários, vereadores, órgãos de classe/sindicatos, bem como da população em geral”, destaca Alfredão. O regime é definido como “uma segurança previdenciária adicional àquela oferecida pela previdência pública”.

De acordo com o Ministério, através de nota no site, o RPC possui regras específicas estabelecidas pelas Leis Complementares n.ºs 108 e 109; “o benefício será pago com base nas reservas acumuladas individualmente ao longo dos anos de contribuição”.

Para que não reste dúvidas quanto aos benefícios do RPC, Alfredão recorreu à experiência do RioPrevidência (Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro), que esclarecerá os pontos relacionados ao regime, dia 31, através da palestra programada pelo prefeito.

O RioPrevidência é uma autarquia criada pela Lei Estadual nº 3.189, de 22 de fevereiro de 1999; a finalidade é “arrecadar, assegurar e administrar os recursos usados no pagamento de aposentados e pensionistas de servidores públicos estatutários do Estado do Rio de Janeiro”; ao todo, são 20 postos e agências distribuídos em nível estadual.