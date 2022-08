Murillo Gouvêa comemora o parecer do procurador, que garante sua candidatura a deputado - Foto Facebook/Divulgação

Publicado 25/08/2022 20:45

Itaperuna - “A mera existência de reunião com políticos locais não comprova a continuidade fática do exercício do cargo”, afirma o Procurador Regional Eleitoral auxiliar do Estado do Rio de Janeiro, José Augusto Simões Vagos, em parecer que derruba acusação de que o ex-secretário de Governo de Itaperuna, Murillo Gouvêa (União Brasil), não se desincompatibilizou dentro do prazo legal para se candidatar à Câmara Federal.

“Por todo o exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifesta pela improcedência da notícia de inelegibilidade”, reforça o procurador, acatando comprovação de que Murillo Gouvêa deixou o seu cargo na prefeitura no prazo estabelecido pela justiça.

Murillo foi exonerado da Secretaria de Governo no dia 25 de março, nove antes da data prevista pelo Tribunal Eleitoral. A decisão de José Augusto Simões Vagos foi comunicada, também, através de um vídeo nas redes sociais de Murillo Gouvêa, onde ele comenta um pouco do trabalho realizado ao longo dos dois anos como secretário.

O candidato também exibe o parecer do procurador Regional Eleitoral demonstrando que não existe nenhuma possibilidade de inelegibilidade; a cópia do documento foi enviada ao jornal com a chancela da equipe jurídica que acompanha o candidato em seu processo eleitoral.