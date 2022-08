As ações nas estradas vicinais atendem às demandas apresentadas pelos produtores - Foto Decom/Divulgação

Publicado 29/08/2022 16:33

Itaperuna - Os produtores agrícolas estão sendo atendidos em caráter especial pelo governo de Itaperuna (RJ), por meio da Secretaria Municipal de Agricultura; uma das principais demandas é a recuperação de estradas vicinais, com várias ações durante a última semana.

O organograma divulgado pela secretaria aponta que uma das equipes atendeu a localidade do Bananal e a Estrada do Bambuí. A secretária Viviane Braga Pereira Rodrigues afirma que o trabalho é intensificado: “precisamos lembrar que as fortes chuvas do início do ano danificaram cerca de 80% das estradas vicinais”.

A secretária reforça que recuperar todas essas estradas vem sendo um trabalho contínuo: “não estamos medindo esforços, no trabalho de recuperação de estradas vicinais; o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão) solicitou especial dedicação no atendimento aos produtores rurais”.

Viviane observa que Alfredão conhece bem as necessidades dos produtores rurais, e vem nos pedindo especial dedicação nas demandas: “são muitas as solicitações no dia a dia, e estamos trabalhando com equipes em diversos pontos da zona rural”.

“Este tipo de serviço é constante e visa dar melhor qualidade de vida aos moradores do campo, além de facilitar o escoamento da produção agrícola”, destaca a secretária, acentuando: “o prefeito está sempre com a gente e como homem do campo que ele é, entende muito bem as demandas da secretaria, e acompanha de perto o nosso trabalho”.