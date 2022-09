Asfaltamento de ruas virou rotina em Itaperuna, resultado de parceria com o governo do Estado - Foto Decom/Divulgação

Publicado 12/09/2022 11:12

Itaperuna - A parceria da prefeitura de Itaperuna (RJ) com o governo do Estado está rendendo resultados considerados bastante satisfatórios no município, principalmente na infraestrutura; o resumo dos comentários entre moradores da cidade é de que “há obras para todo lado”.

O prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão) não apenas participa da definição dos projetos e da articulação das parcerias; ele acompanha as execuções das obras de perto e acaba de anunciar que a meta é asfaltar todos os bairros e distritos até 2024, por meio do Programa Asfalto na Rua.

“Esse é um dos programas da nossa Secretaria de Obras; temos muito trabalho pela frente”. A iniciativa do prefeito é repercutida pelo Departamento de Comunicação (Decom), em postagem no portal da prefeitura: “fique de olho nas nossas redes sociais e acompanhe todas as novidades sobre o projeto”, recomenda.

De acordo com o Decom, as equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Obras) “estão pelos quatro cantos da cidade levando serviço de qualidade à população”; um exemplo citado é asfaltamento nas ruas Motorista Osmar Marreiros e Carlos Fernandes, no bairro Fiteiro.

Já na localidade de Surubi. Há ações nas ruas José Bastos Pinto e Alfredo Cândido Lopes; no Colibri também acontecem obras de infraestrutura: “o trabalho de instalação de nova rede de drenagem já foi concluído e iniciado o asfaltamento.

Os secretários de Governo (Pedro Renato) e de Obras (Alexandre Pereira) estiveram no bairro na semana passada acompanhando a execução; a informação é de que o projeto também faz parte da parceria do Governo do Estado com a prefeitura, reforçado no dia 18 de junho, quando o governador Cláudio Castro visitou o município para um ato de inuguração na ponte.