A horta comunitária produz produtos de qualidade, seguindo padrão da Secretaria de Agricultura - Foto Decom/Divulgação

A horta comunitária produz produtos de qualidade, seguindo padrão da Secretaria de Agricultura Foto Decom/Divulgação

Publicado 11/09/2022 12:09

Itaperuna - Beneficiar alunos da Rede Municipal de Ensino e famílias atendidas pela Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Itaperuna (RJ) é o principal objetivo do “Mãos à Horta”; o programa pretende realizar o plantio de mais de 300 mil mudas de hortaliças, por meio de hortas comunitárias.

Desenvolvido através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), o plantio está localizado entre as ruas Alagoas e Mozart Bastos Soares, no Bairro Lions. O prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão) defende que é preciso utilizar a criatividade, objetivando criar alternativas e possibilidades para aumentar a produção de hortaliças no município.

“Eu entendo que precisamos ser criativos e buscar alternativas, para aproveitar os terrenos improdutivos e transformá-los em hortas comunitárias”, diz o prefeito, ressaltando: “esse é um projeto que tivemos a participação do amigo Zé Maria e estamos tocando com a ajuda da secretária de Agricultura Vivi Dentista e muitas outras secretarias colaboradoras, nesse projeto”.

Empolgado com o retorno do programa, Alfredão conclui: “temos feito tudo ao nosso alcance para levar a união a todos os setores da prefeitura e, esse projeto, vem dando certo graças à colaboração e o empenho de várias pastas”.

De acordo com o Departamento de Comunicação (Decom), são parceiros da Secretaria de Agricultura no “Programa Mãos à Horta”, as secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social, além do Colégio Agrícola e Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (PESAGRO-RIO).