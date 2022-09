Através de artes publicadas no portal, a Secretaria de Saúde tem orientado para vacinação - Foto Decom/Divulgação

Publicado 13/09/2022 11:37

Itaperuna - “Vacinar é proteger”, alerta a Secretaria de Saúde de Itaperuna (RJ), que questiona os pais; “A caderneta de vacina do seu filho está em dia”? A preocupação é reforçada da orientação de que, de crianças a idosos, a vacinação é extremamente importante para fortalecer o organismo e se manter saudável.

“Hoje, conseguimos nos proteger de doenças como: HPV; paralisia Infantil (poliomielite); hepatite; sarampo; rubéola; Covid-19; gripe (Influenza); dentre outras”, resume a secretaria, garantindo: “as vacinas são seguras; para que cheguem até nós, elas passam por uma série de fases até que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) possa liberar para a população”.

“A vacinação é algo crucial para que se possa prevenir doenças infecciosas”, reforça mensagem do Departamento de Comunicação (Decom) do governo municipal, apontando que os recém-nascidos precisam de atenção redobrada, já que o seu sistema imune é muito frágil.

O Decom orienta que a Secretaria de Saúde oferece, gratuitamente, as vacinas para a população e, no caso da poliomielite, destaca que desde o dia oito de agosto está realizando a campanha de multivacinação e da vacinação contra a doença, também conhecida como paralisia infantil.

“Vacinar é a melhor forma de evitar que essa e outras doenças voltem a circular”, recomenda a secretaria, em orientação à população, explicando: “a poliomielite é uma doença contagiosa aguda, causada por um vírus no intestino chamado pólio vírus que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas infectadas”.

Na sequência, a publicação assinala que, nos casos em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos: “a vacina é a única forma de prevenção; todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina e na campanha nacional”, finaliza.

Quem desejar maiores informações, basta recorrer ao Centro de Saúde Dr. Raul Travassos, ou em um dos subpostos de Saúde: Matadouro, Surubi, São Mateus, Guaritá, Horto Florestal, Frigorífico, Carulas, Fiteiro, Aeroporto, Costa e Silva, Boa Fortuna, Cehab, São Francisco, Retiro do Muriaé, Comendador Venâncio, Raposo, Aré, Nossa Senhora da Penha, Boa Vista, Boa Ventura e Córrego da Chica.