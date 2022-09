Além de servidores da saúde, a população migrante e refugiada também participou do evento - Foto Decom/Divulgação

Publicado 20/09/2022 12:53

Itaperuna - Os investimentos do governo de Itaperuna (RJ) na saúde passam também pela capacitação dos servidores da rede e de pessoas envolvidas; na última semana, durante os dias 14 e 15, pautou a população migrante e refugiada que se encontram no município.

De acordo com postagem do Departamento de Comunicação (Decom), a qualificação teve como objetivo mostrar aos profissionais, que eles são um importante elo, capaz de assegurar o conhecimento e a chegada do respectivo público, aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

Também é apontada como importante, a criação de políticas municipais, “bem como protocolos, para que a Atenção Primária à Saúde possa ser cada vez mais acolhedora e ordenadora das ações”. O prefeito Alfredo Paulo Marqes Rodrigues (Paulão) foi representado pela Secretária de Gabinete, Paula Sales.

Participaram do evento os secretários Adriana Levone (Saúde), Luiza Costa (Assistência Social, Trabalho e Habitação), Amanda da Aidê (Esporte e Lazer) e Marcelo Poeys (Educação).

Os palestrantes foram Lilian Freitas, da Secretaria de Estado de Saúde; Juliana Dale Coutinho e Fernanda da Guia, ambas do Ministério da Saúde; além dos representantes da Organização Internacional para as Migrações Diogo Felix e Jessika Maia Lilian Freitas - Secretaria de Estado de Saúde.

Ainda no campo da capacitação, na mesma semana, aconteceu a aula inaugural do Programa de Capacitação em Primeiros Socorros, no laboratório de práticas da Universidade Iguaçu (UNIG - Campus V); o professor Whalas Mendonça da Silva, tenente do Corpo de Bombeiros, foi ministrador.

O curso é direcionado a servidores da Secretaria de Educação e tem como objetivo preparar os professores e funcionários de escolas de ensino infantil e básico no atendimento de primeiros socorros ao estudantes. A aula inaugural contou com a presença dos secretários de Educação, Marcelo Poeys, e de Governo, Pedro Renato.