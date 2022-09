Vacina será aplicada em cães e gatos e Secretaria de Saúde alerta para riscos que animais não vacinados correm. - Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ilustração

Vacina será aplicada em cães e gatos e Secretaria de Saúde alerta para riscos que animais não vacinados correm. Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ilustração

Itaperuna - “Cuide bem do seu melhor amigo”. Com esta frase, a prefeitura de Itaperuna (RJ), por meio da Secretaria de Saúde, apela para que donos de pet (cães e gatos) vacinem os animais contra a raiva; a campanha será aberta às 09h desse sábado e vai até as 16h, com vacinas distribuídas em vários postos do município.

A secretaria alerta que a raiva é uma doença facilmente contraída, principalmente por animais que vivem em locais com diversos exemplares silvestres; “aqueles pets que viajam para locais como sítios e fazendas ou qualquer outro que os deixam vulneráveis também correm um grande risco”, reforça postagem do Departamento de Comunicação (Decom).

O alerta aponta para a importância da vacina anti-rábica se administrada anualmente, visando garantir aos animais total proteção contra a doença, que é potencialmente fatal; “além disso, manter o pet devidamente vacinado contra raiva é uma maneira de garantir a segurança de todos, já se trata de um zoonose que é transmitida para os seres humanos”, assinala o Decom.

Para facilitar aos donos de animais, a Saúde programou os seguintes postos de vacinação: Defesa Civil no Aeroporto; CRAS Surubi/Cidade Nova; CREAS Lions; Centro de Saúde Dr Raul Travassos; UBS Aeroporto; UBS Boa Fortuna; UBS Boa Vista; UBS Carulas; UBS Cehab; UBS Costa e Silva.

Também estarão vacinando: UBS Fiteiro; UBS Frigorífico; UBS Guaritá; UBS Horto; UBS São Francisco; UBS São Matheus; UBS São Manoel; e UBS Surubi. A Secretaria de Saúde insiste: quem tem animal “deve estar atento aos riscos que o seu pet e sua família podem correr, caso o cartão de vacinação do animal não esteja em dia”.