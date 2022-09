A prefeitura tem a atenção voltada para saúde e o lazer na parceria com o SESC divulgada no portal oficial - Foto Decom/Divulgação

Itaperuna – Buscando incentivar a interação por meio de ações educativas e inovadoras voltadas para o desenvolvimento integral do ser humano, o governo de Itaperuna (RJ), por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e de Educação, acaba de firmar parceria com o programa SESC+ESPORTE, do Serviço Social do Comércio.

Com proposta de transformar o esporte em bem-estar, convívio, integração e lazer, o programa oferece diversos programas, oficinas, palestras e ações educativas; é seguindo esta linha que grandes nomes do esporte brasileiro estarão interagindo, na manhã dessa quinta-feira (22), com os alunos da Escola Municipal Oscar Jerônimo, no bairro São Francisco, a partir das 09h.

Odvan, nascido em Campos dos Goytacazes (onde atualmente reside) é um dos participantes; ex-zagueiro do Vasco da Gama – pelo qual conquistou os títulos de duas vezes campeão brasileiro (1997 e 2000), campeão da Taça Libertadores (1998) e da Copa Mercosul (2000) – ele também foi campeão da Copa América de 1999 pela Seleção Brasileira.

Mauro Galvão é outro convidado; o ex-zagueiro tem no currículo os títulos de campeão brasileiro, nos anos de 1979 (Internacional), 1996 (Grêmio), 1997 e 2000 (pelo Vasco da Gama); duas vezes campeão da Copa do Brasil (1997 e 2001, Grêmio); Copa Libertadores da América em 1998 (Vasco); Copa Mercosul em 2000 (Vasco); Copa América de 1999 pela Seleção Brasileira.

Segundo o Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura, Janina Conceição também está no elenco; ela é ex-jogadora da Seleção Brasileira de Volei e medalhista de ouro nos Jogos Pan-americanos Winnipeg 1999 e de bronze nos Jogos Olímpicos Sidney 2000. O SESC resume que, geralmente, elabora atividades recreativas, torneios e cursos de diferentes modalidades, que movimentam as quadras, ginásios, piscinas e academias das suas unidades.