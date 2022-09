Oficinas são ministradas por profissionais que também orientam para a abertura do próprio negócio - Foto Decom/Divulgação

Publicado 26/09/2022 12:56

Itaperuna - Criada no primeiro governo do prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão), a Padaria Escola de Itaperuna (RJ) está ganhando projeção no município, como instrumento capacitador dos interessados, para inserção no mercado de trabalho.

O programa é voltado para a culinária e o resultado apresentado é apontado como bastante positivo; um número considerável de pessoas que já concluíram os módulos aplicados está empreendendo construindo seu próprio negócio.

Em postagem do Departamento de Comunicação (Decom), o secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Olliver Trajano, explica que a Padaria Escola tem como principal objetivo proporcionar oportunidades de capacitação na área gastronômica e aperfeiçoar técnicas daqueles que já atuam na área, visando a inserção no mercado de trabalho.

“A iniciativa também visa incentivar o empreendedorismo para a comunidade atendida”, acrescenta o secretário, que reforça: “as oficinas da Padaria Escola são oportunidades para a inserção no mercado de trabalho; são ministradas por excelentes profissionais”.

Olliver Trajano acentua que, além do trabalho assistencial que desenvolve, o programa busca no dia a dia, gerar novas oportunidades, para que as pessoas possam se qualificar e, posteriormente, trabalhar para conseguir o próprio sustento: “vamos continuar trabalhando, a fim de buscar outros cursos, para a população itaperunense”, adianta.

Para participar das oficinas, os interessados devem procurar o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo e solicitar a inscrição; os endereços são: CRAS Castelo - Rua São João Vicente; Niterói - Rua Jaime Pôrto, 44; Surubi - Avenida Porto Alegre, 1000, Cidade Nova; Vinhosa - Rua Eliane Andrade Montovani; Aeroporto - Avenida Boa Fortuna, 142 Boa Fortuna; Cehab - Rua Firmino de Souza Aguiar, 222.