Deputado Jair Bittencourt não considera que a região tenha perdido representatividade no Congresso Nacional - Foto Alerj/Divulgação

Publicado 06/10/2022 12:42

Itaperuna – “De um modo geral os resultados das urnas sempre trazem algumas surpresas; mas, quem conseguiu trabalhar e teve uma atuação mais presente, foi bem sucedido nessas eleições”. A observação do deputado estadual Jair Bittencourt (PL), resume o sucesso obtido por ele próprio, que acaba de se reeleger pela terceira vez à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Embora com base política em Itaperuna, na Região Noroeste Fluminense, Bittencourt tem lastro eleitoral em praticamente todo o interior do Estado; a reeleição com folga para mais um mandato reflete a atuação irrestrita na Alerj: são 75.253 votos conquistados em nível estadual.

“A avaliação geral da eleição no Norte e no Noroeste é positiva, ainda mais levando em consideração a reeleição do governador Cláudio Castro, que é muito boa para as regiões”, avalia o deputado, que pontua: “em relação ao estado como um todo, avaliamos que nossa representatividade se fortaleceu e que tivemos um pleito muito positivo”.

Ainda que Christino Áureo, Chico Dângelo, Felício Laterça não tivessem conseguido as respectivas reeleições à Câmara Federal e Clarissa Garotinho não mais terá mandato na próxima legislatura (ela foi candidata ao Senado, mas não se elegeu), Jair Bittencourt não considera que a região tenha perdido representatividade no Congresso Nacional.

- Eu não entendo que a região perdeu representatividade no Congresso; anteriormente havia uma deputada federal e o (Felício) Laterça, como representante mais atuante na região de Macaé; perdemos um pouco mais com a não reeleição do deputado Christino Áureo; mas, em compensação, ganhamos uma representação importante com a eleição do Murillo Gouvea, que é de Itaperuna, para a câmara federal – ressalta o parlamentar.

Bittencourt também comenta sobre a possibilidade de a perda de representantes na Câmara Federal aumentar a responsabilidade dos deputados estaduais: “nós sempre tivemos essa necessidade de articular em conjunto com os deputados federais”.

“Temos representações que, mesmo não morando nas regiões Norte e Noroeste, trabalham por esses municípios, como o deputado Júlio Lopes, o deputado Marcelo Queiroz - que trabalha pela agricultura, entre tantos outros”, exemplifica, com foco na união: “enxergamos totalmente essa possibilidade, os deputados estaduais são muito unidos e teremos um progresso muito grande”.

