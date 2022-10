Murilo Gouveia mostrou que tem prestígio; sua vitória também refletiu a força política do pai, Alfredão - Foto Divulgação

Itaperuna - No quadro geral, a eleição para a Câmara Federal realizada no último domingo (02) foi ruim para o Norte/Noroeste Fluminense; mas mostrou o potencial eleitoral do ex-secretário de Governo de Itaperuna, Murilo Gouveia, eleito deputado federal, no plano regional, pelo União Brasil, com 49 920 votos.

Gouveia é o único representante raiz da região, que a partir de 2023 terá representatividade com menos musculatura no Congresso Nacional, em virtude das não reeleições dos deputados Christino Áureo, Felício Laterça e Chico Dângelo.

A vitória de Murilo Gouveia reflete também o prestígio do pai dele, o prefeito de Itaperuna, Alfredo Marques (Alfredão), junto ao eleitorado do Noroeste Fluminense. Apesar de eleito pela região, Gouveia se coloca como representante de todo o Estado do Rio de Janeiro.

Durante os dois anos que esteve à frente da Secretaria de Governo de Itaperuna, o futuro deputado federal desenvolveu inúmeras ações marcantes no interesse público, contribuindo para a administração considerada bastante positiva do pai.

No resumo dos desafios enumerados por Gouveia, para as prioridades do primeiro mandato, ele adianta que estão: buscar recursos destinados à saúde, infraestrutura e outras demandas de interesses dos municípios fluminenses.

Consciente de que a responsabilidade aumenta, a partir da realidade de que será o único representante do Norte/Noroeste na próxima legislatura no Congresso Nacional, Murilo Gouveia demonstra maturidade e promete “atuar de forma efetiva no que afeta diretamente o povo fluminense como um todo”.

“Meu objetivo, ao longo dos próximos quatro anos, será buscar investimentos; trabalhamos muito para chegar até aqui; mas essa vitória não é só minha, é do povo”, afirma Gouveia, ressaltando: “a partir de agora, eu tenho uma grande responsabilidade e não vou decepcionar quem acreditou em mim”.