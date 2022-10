Ao longo da Avenida Cory de Campos, várias mudas foram plantadas nos dois lados do calçadão no ano passado - Foto Decom/Arquivo/Divulgação

Ao longo da Avenida Cory de Campos, várias mudas foram plantadas nos dois lados do calçadão no ano passado Foto Decom/Arquivo/Divulgação

Publicado 13/10/2022 15:49 | Atualizado 13/10/2022 18:45

Itaperuna - Com a proposta de deixar uma cidade mais verde para as futuras gerações, o governo de Itaperuna vem investindo em projeto de arborização urbana, envolvendo escolas tanto da rede municipal quanto estadual; as ações acontecem desde o início do ano passado, em parcerias da Secretaria do Ambiente com Instituto Federal Fluminense (IFF) e Rotary Club.

Um dos principais incentivadores é o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão); as ações fazem parte do projeto Arborização Urbana, que é intensificado, com plantação de espécies com floração/frutificação atrativa para a fauna e que não possam causar danos à infra-estrutura dos passeios.

Paralelamente, são realizados cursos sobre manejo e poda adequada das árvores; o coordenador do projeto é o secretário Sérgio Zampiér; em recente entrevista, ele afirmou que o prefeito Alfredão está empenhado “em deixar um legado verde para as futuras gerações” e que “a determinação é trabalhar, buscando parceiros e a conscientização de todos, para que o município fique cada vez mais verde”.

Entre as espécies mais utilizadas no processo de rearborização estão sibipiruna, pata de vaca, ipê-rosa, ipê-roxo, ipê-amarelo, algodoeiro-da-praia, jacarandá de minas e oiti; um dos locais beneficiados com os plantios no ano passado foi ao longo da Avenida Deputado Cory de Campos Pillar Filho, nos dois lados do calçadão.

De acordo com o Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura, no final de setembro último, técnicos da Secretaria do Ambiente participaram de reunião no IFF, da qual também participaram representantes do Rotary Club, para tratar da diversificação do projeto; já existe uma parceria firmada com o Rotary Club, que desenvolve trabalho educativo sobre o meio ambiente e conservação da terra, em escolas públicas e privadas, atendendo a iniciativa do prefeito.