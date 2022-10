Recentemente, a secretaria capacitou seus servidores em curso ministrado por representantes da OIM/ONU - Foto Decom/Divulgação

Recentemente, a secretaria capacitou seus servidores em curso ministrado por representantes da OIM/ONU Foto Decom/Divulgação

Publicado 17/10/2022 16:03

Itaperuna – A Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Itaperuna aparece como uma das mais atuantes, no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, em ações voltadas, principalmente, para quem vive na situação de vulnerabilidade.

Postagens do Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura apontam que o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão) tem demonstrado preocupação com os mais carentes desde o início do seu governo e geralmente acompanha de perto as ações sociais; para facilitar a adoção de medidas, a secretaria procura capacitar sua equipe.

Um dos mais recentes exemplos da iniciativa foi registrado no dia 14 de setembro, quando os servidores da secretaria receberam, no Colégio Dez de Maio, uma capacitação ministrada por representantes da Organização Internacional para as Migrações das Nações Unidas (OIM/ONU) referente ao atendimento aos migrantes e aos refugiados.

Na oportunidade, a equipe da OIM/ONU ressaltou o trabalho do Centro de Referência da Assistência Social do Castelo (CRAS Castelo), no município, apontado como referência no atendimento aos usuários, destacando também os programas de inserção no mercado de trabalho.

Uma das práticas do governo é resumir atividades da semana de setores com focos mais intensos no interesse público; a Secretaria de Assistência Social é um deles; na última semana, as realizações enumeradas foram muitas, especialmente voltadas para idosos e crianças.

Em todas as oportunidades em que se manifesta, o secretário Olliver Trajano pontua a dedicação de Alfredão, em buscar alternativas que venham atender às demandas da secretaria: “o prefeito vem trabalhando diariamente, buscando alternativas para atender as nossas demandas”, resume.