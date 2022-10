Prefeito Alfredão anunciou no final de setembro o crédito para as mulheres empreendedoras - Foto Decom/Arquivo

Publicado 20/10/2022 15:39

Itaperuna - Por meio de convênio assinado pelo prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão), desde 30 de setembro, mulheres empreendedoras de Itaperuna (RJ) contam contar com o apoio da Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) para obter microcrédito de até R$ 21 mil com taxa de 0,25% ao mês.

Os pagamentos dos valores podem ser parcelados em seis, 12 e até 24 vezes e são liberados para fomentar negócios, investir em capital de giro, comprar equipamentos ou até mesmo ampliar atividades. A iniciativa foi consolidada através da Subsecretaria Municipal de Políticas para Mulheres.

De acordo com os critérios, o crédito é de até R$ 2 mil destinado a mulheres que estão começando uma atividade empreendedora; as exigências são comprovante de conclusão de curso de qualificação profissional ou certificado de capacitação para o empreendedorismo e comprovante de inscrição como Microempreendedor Individual (MEI); no caso de quem já tem o seu negócio, o valor máximo é R$ 21 mil, sujeito à análise de crédito.

O Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura orienta que quem desejar mais informações deve comparecer (com documento de identidade e CPF) à Subsecretaria de Políticas para Mulheres (SSPMI), Rua São José, 104, Centro, de segunda a sexta-feira; a titular é Luciana Moreira; a diretora de Operações, Tatiana Oliver; e Gerente Executivo, Brunno Eudes.

A AgeRio explica que o programa de microcrédito oferece financiamento para microempreendedores: “o objetivo é com o crédito impulsionar o desenvolvimento econômico e social regional (no caso Norte Fluminense) gerando emprego e renda e levando qualidade de vida para o município”.