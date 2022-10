As sementes foram entregues aos representantes dos municípios na primeira quinzena deste mês - Foto Cidennf/Divulgação

Publicado 21/10/2022 17:39

Itaperuna - Se depender do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), o cultivo e a produção de milho nas duas regiões serão marcados positivamente na próxima safra; para tanto, foi fechada parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, (Pesagro-Rio).

Na primeira semana deste mês, foram entregues aos municípios ligados ao Cidennf cerca de duas toneladas de sementes de milho da variedade BRS Caimbé, para plantio e multiplicação, por meio do Rio Milho, projeto piloto da Pesagro-Rio (vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento).

O projeto visa incentivar o cultivo e o consumo do produto seco, para beneficiar agricultores familiares, co foco na cadeia produtiva e no atendimento a diferentes demandas econômicas e ambientais; o processo de secagem contou com 2.300 quilos de sementes cedidos pela prefeitura de Quissamã à Pesagro.

Itaperuna, no Noroeste Fluminense, é um dos consorciados beneficiados com a recente distribuição de sementes; com isto, o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão) ganha um grande aliado nos projetos voltados para o desenvolvimento do setor agrícola.

Além de Itaperuna e Quissamã, estão sendo beneficiados com a parceria os municípios de Cambuci, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Italva, Macaé, Miracema, São Fidélis, e Varre-Sai.

O mês de outubro é considerado apropriado para plantio do milho no Norte/Noroeste; de acordo com o coordenador de Agricultura do Cidennf, Edson Faes, a recente oferta de sementes de milho “é apenas uma das ações da parceria para auxiliar a produção agrícola e incentivar os pequenos agricultores das duas regiões a terem o próprio sustento através do cultivo”.

Faes destaca que o Cidennf vem realizando um trabalho muito significativo na agricultura, refletindo no empenho por firmar parceria importante com a Pesagro-Rio: “vamos continuar promovendo a produtividade, o desenvolvimento e o fortalecimento da agricultura familiar dos municípios que compõem o Cidennf”.

Sobre a variedade BRS Caimbé, o diretor da Estação Experimental da Pesagro-Rio, Ronaldo Soares, resume que o milho pode ser consumido como milho verde, utilizado como grão, silagem para alimentação de animais, entre outras finalidades: “trata-se de uma variedade que tem boa reprodução, visto que, ao plantar 20 quilos em um hectare o produtor poderá colher até oito toneladas do grão”.