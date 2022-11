Sandra Pires foi a primeira mulher a desfilar como porta-bandeira do Brasil em uma Olimpíada. - Foto Divulgação

Publicado 07/11/2022 15:48

Itaperuna - Medalhista de ouro nos jogos de Atlanta (1996) e bronze no vôlei de praia em Atenas (2000), a campeã olímpica Sandra Pires estará na quadra de areia do bairro São Francisco (Rua Alcino Tinoco Barreto), em Itaperuna (RJ), nessa terça-feira (08); ela falará de sua carreira no esporte e apontará os fundamentos da modalidade.

A iniciativa está fundamentada no projeto Clínica de Vôlei de Praia, em parceria da prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio com o Serviço Social do Comércio (SESC) e o Sindicato do Comércio de Itaperuna (Sincomécio).

O início está previsto para 16h e gera expectativa, principalmente em razão do currículo de Sandra Pires, a primeira mulher a desfilar como porta-bandeira do Brasil em uma Olimpíada. Trata-se de uma superatleta, medalha de bronze nos jogos de Atenas (2000); tricampeã do Torneio Rainha de Praia; de ouro nos Goodwill Games de Brisbane; prata no Campeonato Mundial de Klagenurt.

Em 1994, a atleta se destacou como revelação do ano, eleita pela Associação Americana de Vôlei de Praia (AVP); ganhou título de melhor jogadora de vôlei de praia dos anos 90, concedido pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

A Clínica de Vôlei de Praia Sandra Pires tem contribuído para o interesse de jovens pela modalidade; recentemente, o monitor de esportes do SESC, Lucas Melo Neves, ressaltou que a presença da atleta que dá nome ao projeto “é importante para as pessoas conhecerem e praticar o vôlei de praia”.