Tapar caixas de água com tela é medida adota pela CVAS nas residências, quando necessária - Foto Decom/Divulgação

Publicado 11/11/2022 16:21

Itaperuna – Um dos municípios que mais investe contra o Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus na Região Norte Fluminense é Itaperuna; as ações acontecem desde o início do ano e são intensificadas com a proximidade do verão.

Além do trabalho na eliminação de focos de proliferação do mosquito, através da Secretaria Municipal de Saúde - com apoio da Coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde (CVAS) -, o governo orienta a população para ser parceira nas ações preventivas.

Uma das medidas é a colocação de telas como cobertura das caixas d´água, que está sendo intensificada nos bairros e distritos pelos agentes da CVAS; Adriano Rodrigues, coordenador do órgão, considera a iniciativa essencial na guerra contra o Aedes aegypti.

“Esse tipo de serviço é muito importante na guerra contra o mosquito e temos feito esse trabalho nos bairros e distritos”, pontuou Rodrigues recentemente, destacando: “é sempre importante lembrar que nós fazemos a nossa parte, mas, precisamos muito do apoio de cada cidadão”.

A sugestão para que cada morador faça uma vistoria de 10 minutos por semana no próprio quintal e dentro da própria residência, continua valendo; o objetivo é verificar se existe água parada e, que os possíveis depósitos possam ser eliminados. .

A CVAS enumera algumas medidas para eliminar a formação de criadouros do Aedes aegypti: “Mantenha as caixas d’água bem fechadas; lave com água e sabão tonéis, galões ou depósitos de água e os mantenham fechados; limpe e remova folhas das calhas; retire água acumulada das lajes; desentupa ralos e os mantenham fechados ou com telas; lave plantas que acumulam água, como as bromélias duas vezes por semana”.

Outras providências são: evite utilizar pratos nas plantas, e se desejar mantê-los, coloque areia até a borda dos pratos de plantas ou xaxins; dentre outras medidas para evitar água parada”. Quem necessitar de orientações da CVAS deve se dirigir à sede do órgão - Rua Júlio César, 99, Centro.

Também pode entrar em contato pelo e-mail cvasitaperuna@gmail.com. O Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura sugere que ainda é possível se dirigir à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, que a demanda será imediatamente repassada à CVAS.