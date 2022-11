Vacinação é recomendada, de acordo com o cronograma definido pela Secretaria Municipal de Saúde - Foto Divulgação/Decom

Publicado 24/11/2022 12:50

Itaperuna – A nova manifestação sobre “onda” de Covid-19 no Brasil gera preocupação e leva alguns municípios ao reaquecimento das ações preventivas; a Organização Mundial de Saúde (OMS) orienta para que haja uso de máscaras de acordo com as orientações das respectivas Secretarias de Saúde e que sejam seguidos os cronogramas de vacinações.

Em Itaperuna (RJ), o governo municipal disponibiliza no portal oficial toda orientação, para que a doença não volte a afetar a população; recentemente (entre os dias 13 e 19 de novembro), a Secretaria de Saúde realizou a 46ª Semana Epidemiológica com base em informações coletadas no período, que apontaram 896 testes, sendo apontados 259 casos positivos e 637 negativos, sem o registro de óbito.

“Os casos estão aumentando em todo o país e aqui em Itaperuna não é diferente”, diz a secretaria, por meio do Departamento de Comunicação (Decom), orientando quanto à vacinação: “a quinta dose da vacina contra a Covid-19 está disponível, por enquanto, apenas para os imunocomprometidos; é muito importante que o esquema vacinal dessas pessoas esteja em dia, porque fazem parte do grupo de risco para a doença”.

Outro aspecto ressaltado é que as vacinas contra Covid-19 já administradas (Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac etc) têm proteção contra a nova variante, mas o nível de eficácia é menor”; o resumo está fundamentado pela OMS, que pontua: “o risco de reinfecção (pegar covid-19 de novo) pode ser mais elevado com a BQ.1 e a XBB”.

Através de postagem no facebook, a secretaria repassa outros itens de interesse público divulgados pela OMS; em um deles esclarece que Covid-19 é causada por um vírus, não por uma bactéria: “o vírus que causa a doença pertence à família dos coronavírus; antibióticos não são eficazes contra vírus; algumas pessoas infectadas também desenvolvem uma infecção bacteriana ao mesmo tempo; nesse caso, o médico pode receitar antibióticos”.

Seguindo a mesma fonte, o município adverte que pessoas de todas as idades podem ser infectadas pelo vírus da Covid-19: “todos, independentemente da idade, devem praticar medidas de prevenção, como lavar as mãos regularmente e manter uma distância segura de outras pessoas”; quanto ao uso de máscaras, assinala: “quando usadas corretamente, não farão respirar uma quantidade insuficiente de oxigênio ou excessiva de dióxido de carbono”