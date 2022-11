Em setembro o prefeito Alfredão assinou parceria para facilitar contribuinte no pagamento de débitos - Foto facebook/Divulgação

Publicado 21/11/2022 09:24

Itaperuna – Até o dia 28 de dezembro, contribuinte inadimplente com a prefeitura de Itaperuna (RJ) tem oportunidade de regularizar a situação, com redução de até 100% nos juros e multas, dependendo da opção; a proposta está aberta por meio do Concilia 2022, em parceria firmada pelo prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão), com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

A oportunidade está lançada desde setembro e a prefeitura volta a divulgar, no portal oficial, que o prazo para que o contribuinte devedor “ganhe os benefícios do bom pagador em 2023” está em contagem regressiva por pouco mais de um mês.

A postagem insiste que é a última oportunidade para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com desconto em juros e multas; outra vantagem apontada é que “quem estiver em dia com o IPTU, ganhará desconto de 20% no pagamento da cota única do exercício de 2023”.

Também está previsto que, para aqueles que estiverem em dia com o reparcelamento do imposto perante a dívida ativa, obterão desconto de 15% no pagamento da cota única referente ao próximo ano. Para ter acesso ao benefício, basta comparecer à sede da Procuradoria Geral do Município, na Rua Padre João Batista, nº 172 Cidade Nova, das 09h às 13h.